В Рязани увеличили количество троллейбусов и автобусов на маршутах

С 1 сентября на рязанские маршруты будет выходить больше общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На маршрутах №9 и №16 количество троллейбусов увеличилось до 13 единиц. На маршруте №13 теперь курсируют 4 троллейбуса. Маршруты №4, 6, 8 и 15 обслуживают по 2 троллейбуса. Увеличено количество автомобилей на автобусных маршрутах №17 и 7.

Также добавлены дополнительные автомобили на коммерческие маршруты. Перевозки по маршруту №53М2 теперь осуществляют 20 автомобилей, по маршруту 62М2 – 12, по маршруту 68М2 – 15.

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Добавим, что в мэрии регулярно проверяют работу общественного транспорта, наполняемость троллейбусов и автобусов, соблюдение их интервалов движения.