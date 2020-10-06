В Рязани ликвидируют две несанкционированные свалки

В Рязани ликвидируют свалки в районе Кузьмина оврага и Портового проезда. Такое поручение дал замглавы администрации города Владимир Бурмистров.

Он отметил, что эти территории нужно максимально привести в порядок. К работам по ликвидации свалок привлекут муниципальные службы, сотрудников предприятий, находящихся неподалёку, неравнодушных жителей города. Уборка пройдёт в рамках осеннего месячника по благоустройству.

10 октября строительный мусор вывезут с Портового проезда. Также там проведут грейдирование обочин, обустроят подъезды. Заместитель мэра города отметил:

У нас есть уникальный шанс всем объединиться и попробовать исправить ситуацию. Но главное – остановить дальнейшее замусоривание этих зон