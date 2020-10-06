В среду шесть рязанских улиц останутся без света

В среду, 7 октября, в Рязани будут отключать электричество. Адреса отключения света опубликовала городская мэрия.

Причина отключений – работы по опиловке деревьев. Они начнутся в 9.30 и завершатся к 15.30. По сообщению пресс-служба администрации без электроэнергии на это время останутся жители домов на шести рязанских улицах:

улица Попова, дома 37, 39, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53/35;

улица 1-я Механизаторов, дома 23а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

улица 2-я Механизаторов, дома с 18 по 40 и с 37 по 49;

улица Луговая, дома 58, 60, 62;

улица Ушинского, дома 14, 16, 18, 33;

улица Полиграфистов, дома 1, 2, 36.