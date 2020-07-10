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Рязанские больницы получили новые автомобили скорой медицинской помощи

7info7

10 июля в Рязани прошла церемония передачи ключей от новых автомобилей «скорой» медучреждениям региона. Новые реанимобили получили служба скорой медпомощи ОКБ, рязанская станция скорой медпомощи, межрайонные центры и больницы Шацкого, Ряжского, Сасовского, Касимовского, Шиловского и Скопинского районов.

Ключи от автомобилей медикам вручили губернатор Николай Любимов и глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий. Области удалось получить их благодаря поддержке Федерального центра.

— В самое ближайшее время все реанимобили начнут использоваться, и, как говорится, заступят на боевое дежурство. А наши врачи сегодня действительно работают на передовой борьбы с коронавирусом», – сказал губернатор.

Он отметил, что благодаря работе рязанских медиков Рязанской области одной из первых в России удалось перейти к третьему этапу снятия ограничений, введённых в связи с распространением COVID-19

– Нам очень важно, чтобы медицинская помощь оказывалась людям своевременно, качественно, на высоком профессиональном уровне. Знаю, что именно так и старается работать служба скорой помощи. Новые, хорошо оборудованные автомобили станут большим подспорьем для бригад медиков, где оперативность – важнейшее условие их эффективности, — добавил глава региона.

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