Рязанцы почти память погибших в Курской битве

21 августа в Рязани прошли памятные мероприятия в честь 77-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. В этот день рязанцы возложили цветы к монументу Победы, сообщает сайт регионального правительства.

На мероприятии присутствовали участники войны, представители органов власти, силовых и правоохранительных структур, общественных организаций. Цветы возложили первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, мэр Рязани Елена Сорокина, глава Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

В рамках церемонии память героев Курской битвы почтили минутой молчания. В честь защитников Родины был дан троекратный оружейный салют. В завершение мероприятия торжественным маршем прошли курсанты РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова.

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Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа и стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. В ней участвовало около 2 млн. человек, в числе которых жители Рязанской области. Было задействовано свыше 6 тыс. танков и 4,5 тыс. самолетов. Великое сражение завершилось крахом фашисткой группировки. После этого немецкая армия перешла к обороне и контратакующим действиям, и не имела паритета с советскими войсками или превосходства над ними.