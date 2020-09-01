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РНПК поздравила рязанскую молодёжь с Днём знаний

7info7

Руководство Рязанской нефтеперерабатывающей компании поздравило школьников и студентов, обучающихся по программам корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие», с 1 сентября.

Первая ступень системы – «Роснефть-класс». Он появился в Рязани в 2016 году в школе №43. В прошлом году «Роснефть-класс» выпустил 18 человек, среди которых 2 золотых медалиста. Сейчас в нём обучаются 24 школьника. Для них созданы все необходимые условия: сделан ремонт в двух кабинетах, закуплены новые учебники и компьютеры, приобретено оборудование для занятий физикой и химией.

Обучение проходит под контролем специалистов нефтезавода. Для учеников «Роснефть-класса» проводят экскурсии по предприятию, им рассказывают о деятельности РНПК и компании «Роснефть». Школьники становятся участниками мероприятий нефтезафода, в ходе которых узнают о специфике профессий нефтегазовой отрасли, особенностях корпоративных ценностей и этики. 20 из 35 выпускников «Роснефть-класса» получают высшее нефтехимическое образование в профильных вузах.

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В рамках второй ступени корпоративной системы молодёжь обучается в РГРТУ, на кафедре «Химическая технология органических веществ». По инициативе РНПК кафедра ведёт свою образовательную деятельность с 2011 года. В 2015 году нефтезавод принял на работу первых выпускников кафедры. Ежегодно вуз выпускает 20 и более химиков-технологов. Большинство из них становятся сотрудниками предприятия. В 2019 году вуз закончили 8 студентов-бакалавров, 31 заочник и 16 студентов-магистрантов. 4 человека получили красные дипломы.

Сотрудники РНПК проводят у студентов занятия и практику, предлагают им темы выпускных работ, помогают в их написании и защите. В настоящее время на кафедре обучаются 50 студентов. Самые успешные из них получают стипендии от РНПК.

Кроме РГРТУ, компания сотрудничает с 10 российскими вузами, а также с Рязанским колледжем электроники, Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами. Ежегодно практику на РНПК проходят 120 студентов колледжа. Их знакомят с технологическими установкам предприятия, студенты смотрят учебные фильмы и получают консультации специалистов.  В 2019 году на нефтезавод трудоустроились более 30 выпускников РКЭ. С целью улучшения материально-технической базы РКЭ, а также в рамках реализации корпоративной программы благотворительности РНПК ежегодно оказывает благотворительную поддержку учебным заведениям. На выделенные средства проводится они проводят ремонт кабинетов и лабораторий, приобретается компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.

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