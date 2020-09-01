Елена Митина поздравила рязанских школьников с Днём знаний

Во вторник, 1 сентября, в рязанских школах прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. В этом году праздничные мероприятия были организованы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Депутат Госдумы Елена Митина посетила праздничное мероприятие в школе №44 города Рязани. В торжественной линейке приняли участие первоклассники и выпускники.

– День знаний – это торжественный и трогательный праздник, который любят все поколения. В этом году он еще и долгожданный. Сегодня – особые слова и поздравления в адрес наших первоклашек. Для них прозвучит первый в их жизни школьный звонок и начнется дорога в увлекательный мир знаний. Хочется пожелать, чтобы их школьные годы были насыщенными, полезными, яркими, успешными и незабываемыми, – отметила парламентарий. – Сегодня особенный день и для одиннадцатиклассников. В этом году им предстоит проститься со школой, сдать ЕГЭ, выбрать свой профессиональный и жизненный путь. Желаю вам, дорогие наши выпускники, чтобы все ваши планы и начинания обязательно воплотились в жизнь.

После торжественной линейки первоклассники в сопровождении выпускников и своего классного руководителя прошли в свой класс, где для них был организован первый в их жизни урок.