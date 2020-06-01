Глава муниципального образования поздравила с днём рождения Почётного гражданина Рязани Наталью Загрину

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Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская встретилась с директором мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова, заслуженным работником культуры РФ Натальей Загриной на её рабочем месте. Наталья Александровна отметила день рождения в субботу, 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Наталья Загрина всю свою жизнь посвятила работе в музее Ивана Петровича Павлова, прошла путь от старшего научного сотрудника до директора. Уже 30 лет она успешно руководит уникальным мемориальным музеем-усадьбой академика. Под ее началом музей обрел второе дыхание: построено новое административное здание, Павловская усадьба стала настоящим образовательным и культурным центром. Научно-практические конференции, игры в городки и крокет, праздник яблока, фестиваль искусств «Павловская осень, сиреневый бал – эти мероприятия позволили музею быть интерактивным и интересным для людей всех возрастов, особенно для детей и подростков.

В 2019 году директор мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова Наталья Загрина стала лауреатом историко-литературной премии «Александр Невский – духовный стержень России!» за книгу «Непридуманные истории из жизни искателя истины». В книге собрано множество фактов и историй из жизни И.П. Павлова, начиная с раннего детства и до глубокой старости.

Юлия Рокотянская поздравила именинницу и пожелала крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях.

– Ваш вклад в сохранение исторической памяти о великом физиологе бесценен. Музей Павлова – любимое место рязанских школьников и студентов, а также всех гостей города. Это одна из главных туристических жемчужин Рязани, которая засияла под вашим руководством. Спасибо, за преданность любимому делу! – отметила глава муниципального образования.