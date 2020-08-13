Пресс-служба администрации Рязани опубликовала мониторинг цен потребительского рынка города.

На прошлой неделе в Рязани подешевели огурцы, лук и картофель. Снизились цены на свежую капусту. Более чем на 1% подешевела свинина, на 1% – жирный творог и куриные яйца.

На некоторые категории продукты цены наоборот выросли. Так, вермишель подорожала почти на 12%, сахар – более чем на 6%. Незначительно увеличились цены на сосиски и сардельки, хлеб, свежие помидоры, детское питание.