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Новости РязаниЭкономика

В Рязани подешевели огурцы

7info7

Пресс-служба администрации Рязани опубликовала мониторинг цен потребительского рынка города.

На прошлой неделе в Рязани подешевели огурцы, лук и картофель. Снизились цены на свежую капусту. Более чем на 1% подешевела свинина, на 1% – жирный творог и куриные яйца.

На некоторые категории продукты цены наоборот выросли. Так, вермишель подорожала почти на 12%, сахар – более чем на 6%. Незначительно увеличились цены на сосиски и сардельки, хлеб, свежие помидоры, детское питание.

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