Руководитель Дирекции благоустройства Рязани уволился после критики губернатора

Руководитель Дирекции благоустройства Рязани Андрей Шестопалов уволился. В настоящее время его обязанности исполняет заместитель Ирина Трошина. Об этом сообщил сайт мэрии.

По данным пресс-службы мэрии, в пятницу, 21 августа, предприятие посетил заместитель главы администрации Владимир Бурмистров. Он провёл рабочее совещание, в ходе которого заявил, что правительство Рязанской области было недовольно работой дирекции. Напомним также, что с резкой критикой руководства предприятия ранее выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Бурмистров также рассказал, что была проведена проверка контрольно-аналитическим управлением администрации, которая выявила много недочётов. Скоро в ДБГ проведут инвентаризацию и кадровый аудит. По их результатам будут приняты решения о дальнейшем развитии предприятия.

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Напомним, Андрей Шестопалов возглавлял ДБГ Рязани с конца апреля 2018 года.