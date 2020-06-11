Программа празднования Дня России в Рязани

-

Из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия в честь Дня России пройдут в режиме онлайн. Все желающие смогут принять в них участие, не выходя из дома.

Рязанцы поддержали Всероссийские акции «Окна России», «Флаги России», украсив окна своих домов и офисов символами России, рисунками, надписями и картинками, посвященными родной стране.

В рамках акции «За семью, за Родину, за Россию» многие рязанцы записали на видео исполнение Государственного гимна РФ и песен о России. Ролики размещены в социальных сетях.

В районах Рязанской области молодые артисты организуют во дворах праздничные программы, которые можно будет посмотреть из окна или с балкона собственного дома.

В формате онлайн-флешмоба состоится акция #РусскиеРифмы, в рамках которого участники запишут на видео чтение стихов и отрывков из знаменитых произведений отечественных классиков и опубликуют в социальных сетях с хэштэгом #РусскиеРифмы.

Русско-татарские семьи из села Бастаново Сасовского района в День России планируют испечь национальные пироги с курагой и вручить угощение героям борьбы с пандемией – врачам. В Рязани в акции «Испеки пирог и скажи спасибо» примут участие активисты ТОС.

В 11.00 на портале Культура. РФ, в социальных сетях на странице «Рязанская область», «Рязанская филармония» и «ВездеКультура» начнётся праздничный концерт в исполнении Рязанского камерного хора «Звучи, Россия!». Перед его началом жителей региона в прямом эфире с государственным праздником поздравит Губернатор Николай Любимов.

В 19.00 в группе Рязанского ТЮЗа можно будет посмотреть спектакль «Яр».

Вечером 12 июня фасад Академии права и управления украсит проекция флага и герба Российской Федерации и надпись «С Днем России!», цветами триколора будет подсвечено и здание Театра кукол.

