Предварительное слушание по делу Сергея Карабасова завершено

В четверг, 10 сентября, Советский районный суд Рязани завершил предварительное слушание по делу Сергея Карабасова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, бывший исполняющий обязанности главы администрации Рязани обвиняется в присвоении денег. По версии следствия, это было сделано при строительстве площадки-призрака в Лесопарке.

Вместе с Карабасовым по делу проходят его заместитель Игорь Ковалёв и руководитель фирмы-подрядчика Михаил Пузанов.

Во время предварительного слушания защита просила вернуть дело в прокуратуру, но суд с этим не согласился.

Рассмотрение дела по существу начнётся в четверг, 17 сентября.