После обращения к Николаю Любимову в Рязанской области построили дорогу между двумя селами

Между селами Церлево Чучковского района и Чубарово Сасовского района появилась новая дорога, сообщает группа ВК «Рязанская область».

— Теперь из одного района до другого можно добраться за считанные минуты: населенные пункты соединила новая дорога, протяженностью 5, 5 км, — говорится в сообщении.

Ранее этой дороги не существовало. Людям приходилось ездить по объездной дороге. А такой путь составлял 90 км.

В конце прошлого года местная жительница на личном приеме губернатора попросила его о помощи. А уже в этом году было открыто движение по новой дороге.

Анастасия Сапыгина рассказала, что около 30-ти лет назад тут планировали построить дорогу и даже насыпали предварительный грунт. Однако потом работы забросили и дорога осталась в таком состоянии.

— С этим участком долгое время ничего не делали, а около 10 лет назад мы решили взять все в свои руки. И недавно все вместе собрались и обратились к губернатору Рязанской области с просьбой о помощи, — рассказала местная жительница.