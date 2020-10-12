После обращения к Николаю Любимову в Рязанской области построили дорогу между двумя селами

Между селами Церлево Чучковского района и Чубарово Сасовского района появилась новая дорога, сообщает группа ВК «Рязанская область».
Ранее этой дороги не существовало. Людям приходилось ездить по объездной дороге. А такой путь составлял 90 км.
В конце прошлого года местная жительница на личном приеме губернатора попросила его о помощи. А уже в этом году было открыто движение по новой дороге.
Анастасия Сапыгина рассказала, что около 30-ти лет назад тут планировали построить дорогу и даже насыпали предварительный грунт. Однако потом работы забросили и дорога осталась в таком состоянии.