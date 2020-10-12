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После обращения к Николаю Любимову в Рязанской области построили дорогу между двумя селами

Елена Лобанова

Между селами Церлево Чучковского района и Чубарово Сасовского района появилась новая дорога, сообщает группа ВК «Рязанская область». 

— Теперь из одного района до другого можно добраться за считанные минуты: населенные пункты соединила новая дорога, протяженностью 5, 5 км, — говорится в сообщении. 

Ранее этой дороги не существовало. Людям приходилось ездить по объездной дороге. А такой путь составлял 90 км.  

В конце прошлого года местная жительница на личном приеме губернатора попросила его о помощи. А уже в этом году было открыто движение по новой дороге. 

Анастасия Сапыгина рассказала, что около 30-ти лет назад тут планировали построить дорогу и даже насыпали предварительный грунт. Однако потом работы забросили и дорога осталась в таком состоянии.

— С этим участком долгое время ничего не делали, а около 10 лет назад мы решили взять все в свои руки. И недавно все вместе собрались и обратились к губернатору Рязанской области с просьбой о помощи, — рассказала местная жительница.

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