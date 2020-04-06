Посевная кампания в Рязанской области набирает обороты

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В Рязанской области уже посеяли 50 тысяч гектаров ранних яровых зерновых культур, 5 тыс. га однолетних трав, 1,2 тыс. га сахарной свеклы, 634 га ярового рапса, 531 га горчицы и 1,3 тыс. га многолетних беспокровных трав.

В настоящее время аграрии начали сеять подсолнечник, первые 340 гектаров уже засеяны в Александро-Невском районе. Всего в этом году планируется посеять более 50 тысяч гектаров подсолнечника, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Отмечается, что 10 лет назад площади подсолнечника были в 8 раз меньше. А в прошлом году Рязанская область получила абсолютный исторический рекорд по урожаю и подсолнечника, и всех масличных культур.

Продолжаются в регионе и другие сельскохозяйственные работы: подкормлено 304 тыс. га озимых культур (90% к посевной площади), 23 тыс. га многолетних трав (31%). Завершили подкормку озимых культур сельхозтоваропроизводители 6 районов области.

С целью сохранения влаги в почве ведется боронование зяби (416 тыс. га), многолетних трав (27 тыс. га) и озимых культур (120 тыс. га).

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