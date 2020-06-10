Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине

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В четверг, 11 июня, в Рыбновском районе Рязанской области пройдут похороны Сергея Захарова. Напомним, он погиб в ДТП, устроенном артистом Михаилом Ефремовым.

Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери. Ориентировочно прощание начнётся в 10 часов утра. Похоронят Захарова на местном кладбище.

Напомним, уроженец Рязанской области работал в Москве, он доставлял еду. Вечером в понедельник, 8 июня, в автомобиль рязанца врезалась машина под управлением Ефремова. В этот момент артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.