Определены граждане и организации для внесения на Доску Почёта Рязанской области

Губернатор Николай Любимов подписал распоряжении о людях и предприятиях, которых занесут на Доску Почёта Рязанской области. Документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Список юридических лиц для занесения на Доску Почета Рязанской области
|№ п/п
|Наименование юридического лица
|Место нахождения
|Ф.И.О. руководителя
|1
|2
|3
|4
|1.
|Закрытое акционерное общество «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»
|муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области
|Мееревич Евгений Константинович, генеральный директор
|2.
|Общество с ограниченной ответственностью «Ряжская МТС»
|муниципальное образование – Ряжский муниципальный район Рязанской области
|Каширский Виталий Николаевич, директор
|3.
|Открытое акционерное общество по агрохимическому обслуживанию землепользователей «Рязаньагрохим»
|муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области
|Бродский Владимир Аркадьевич, генеральный директор
|4.
|Общество с ограниченной ответственностью «Рязанские сады»
|муниципальное образование – Старожиловский муниципальный район Рязанской области
|Захаров Валерий Борисович, генеральный директор
|5.
|Общество с ограниченной ответственностью «СААЗ Комплект»
|муниципальное образование – Скопинский муниципальный район Рязанской области
|Бочаров Геннадий Николаевич, генеральный директор
|6.
|Акционерное общество «Елатомский приборный завод»
|муниципальное образование – Касимовский муниципальный район Рязанской области
|Панин Максим Николаевич, генеральный директор
|7.
|Общество с ограниченной ответственностью «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат»
|муниципальное образование – Скопинский муниципальный район Рязанской области
|Дергачева Елена Евгеньевна, генеральный директор
|8.
|Закрытое акционерное общество «Победа»
|муниципальное образование – Захаровский муниципальный район Рязанской области
|Кабанов Вячеслав Васильевич, генеральный директор
|9.
|Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького»
|муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области
|Гришина Наталья Николаевна, директор
|10.
|Общество с ограниченной ответственностью «Завод точного литья»
|муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области
|Регуш Олег Викторович, генеральный директор
|11.
|Общество с ограниченной ответственностью «Скопинский парк междугородных перевозок»
|муниципальное образование – городской округ город Скопин Рязанской области
|Ледовской Владимир Петрович, директор
|12.
|Общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр»
|муниципальное образование – городской округ город Рязань Рязанской области
|Екимов Дмитрий Сергеевич, директор
Список людей, которых внесут на доску почёта, можно найти здесь.