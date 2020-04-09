Официальная рязанская лига КВН продолжает марафон #МЫожидаемКВН

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В апреле должно было состояться торжественное открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН 2020 года. Однако, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией фестиваль пришлось отложить. Он обязательно состоится как только будет разрешено проведение массовых мероприятий.

Но жизнь в Официальной Рязанской лиге КВН не остановилась. И даже не замерла. В группе лиги ВКонтакте стартовал онлайн-марафон #МЫожидаемКВН. Здесь уже состоялась встреча с директором Официальной Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым.

И, как рассказал Алексей Александрович, интересных онлайн-встреч с квнщиками запланировано немало. Следите за нашими новостями.

А уже в пятницу, 10 апреля, можно будет пообщаться с Дмитрием Беляевым. Не нарушая режима самоизоляции, в прошлом квнщик («Головы», «Чернокнижник»), а сегодня — основатель рыбатлона — ответит на все ваши вопросы.

Начало трансляции в 15.00.