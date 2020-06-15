Общественная палата Рязани планирует решать вопросы экологии

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В Рязани в режиме онлайн прошло первое организационное заседание Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской гордумы.

Членов Общественной палаты приветствовала глава муниципального образования Юлия Рокотянская. На заседании был утвержден регламент работы совещательного органа и избран председатель. Председателем Общественной палаты стал ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

— Благодарю коллег за доверие. Нам предстоит взаимодействовать с депутатским корпусом городской Думы, высказывать свое мнение по самым острым вопросам, как, например, экология. Желаю всем плодотворной работы, — отметил Андрей Кашаев.

На заседании также был сформирован совет Общественной палаты. Помимо председателя в его состав вошли семь членов палаты:

— Наталья Барышова — директор Автономной некоммерческой организации поддержки инклюзии «Ресурсный центр «Навигатор будущего»;

— Людмила Захарова — председатель Рязанской региональной общественной организации «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе»;

— Роман Калинин – ректор Рязанского государственного медицинского университета им. И. П.Павлова;

— Игорь Кочетков — заместитель председателя Рязанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»;

— Лилия Кривцова – член Президиума Рязанского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз – надежда России»;

— Екатерина Филиппова – народный учитель РФ, Почетный гражданин города Рязани, учитель французского языка школы № 34 города Рязани;

— Виолетта Черная — президент правления Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры».

В ближайшее время все члены Общественной палаты подготовят предложения для формирования плана работы совещательного органа.























