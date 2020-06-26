Обновлённые данные о заболеваемости коронавирусом по районам Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11 часов пятницы, 26 июня, в регионе зарегистрировано 5069 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2665 (+18 новых заболевших), Касимов – 128 (+1), Сасово – 73, Скопин – 114, Рыбное – 143 (+1), Михайлов – 62, Ряжск – 126 (+1), Спасск – 29, Шацк – 29 (+1), Клепики – 21, Кораблино – 17, Новомичуринск – 128 (+2).

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 27 (+5);

Ермишинский район – 12;

Захаровский район – 31;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 61;

Клепиковский район – 101 (+1);

Кораблинский район – 19;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 86;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 39;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 84;

Ряжский район – 16;

Рязанский район – 240;

Сапожковский район – 11;

Сараевский район – 47;

Сасовский район – 30;

Скопинский район – 101 (+3);

Спасский район – 74;

Старожиловский район – 20;

Ухоловский район – 7 (+1);

Чучковский район – 20;

Шацкий район – 32;

Шиловский район – 101 (+1).