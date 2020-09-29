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Новости РязаниОбщество

Обновлена география коронавируса в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 29 сентября в регионе зарегистрировано 8 тыс 176 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 4255, Касимов – 203, Сасово – 188, Скопин – 200, Рыбное – 210, Михайлов – 87, Ряжск – 234, Спасск – 46, Шацк – 40, Клепики – 33, Кораблино – 50, Новомичуринск – 158.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 56;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 44;

Кадомский район – 6;

Касимовский район – 131;

Клепиковский район – 132;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 38;

Михайловский район – 124;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 51;

Путятинский район – 21;

Рыбновский район – 145;

Ряжский район – 39;

Рязанский район – 380;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 66;

Сасовский район – 56;

Скопинский район – 141;

Спасский район – 126;

Старожиловский район – 53;

Ухоловский район – 12;

Чучковский район – 32;

Шацкий район – 51;

Шиловский район – 149.

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