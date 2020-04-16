Новая информация по заболеваемости COVID-19 в Рязанской области

-

В Рязанской области зарегистрировано 154 случая заболевания коронавирусом. Такие данные приводит опергруппа регионального правительства.

Ещё 31 человек ждёт подтверждения положительных тестов по результатам первичных исследований.

По состоянию на 13.00 16 апреля в Рязанской области 2780 граждан, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 666 человек. 2114 рязанцев уже обследованы, они здоровы.