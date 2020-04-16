Николай Любимов в прямом эфире ответит на вопросы рязанцев

-

В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во время трансляции, которая будет проходить в официальной группе региона «Рязанская область».

Вопрос можно задать и заранее по ссылке.

Николай Любимов отметил, что такой формат общения с гражданами является эффективным инструментом в укреплении диалога между властью и обществом.

Начало трансляции в 11.00.