Названо число пенсионеров в Рязанской области

На 1 апреля 2020 года численность пенсионеров, состоящих на учёте в отделении Пенсионного фонда РФ по Рязанской области, составила 380,4 тыс. человек. Это 34,3% от общей численности населения Рязанской области, сообщили в Рязаньстате.
По сравнению с тем же периодом 2019 года численность пенсионеров уменьшилась на 0,8%.
Среднемесячный размер назначенных пенсий увеличился на 6,1% по сравнению с 1 апреля 2019 года и составил 14358,9 рубля, реальный размер месячных пенсий -102,4%. Среднемесячный размер страховой пенсии по старости составил 15328,7 рубля, по инвалидности — 9136,3 рубля, по случаю потери кормильца — 11097,5 рубля.
Величина прожиточного минимума пенсионера определена постановлением Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области от 17 апреля 2020 года № 16 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Рязанской области за I квартал 2020 года» в размере 8250 рублей. На 1 апреля 2020 года среднемесячный размер назначенных месячных пенсий превысил величину прожиточного минимума пенсионера на 74,1%.
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