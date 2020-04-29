Начал работу сайт «Книга памяти Рязанской области»

Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает о том, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. открыт сайт, посвященный ее участникам – уроженцам Рязанской области.
Сайт «Книга Памяти Рязанской области», созданный по поручению губернатора Николая Любимова при поддержке региональной Общественной палаты, в настоящее время содержит около 300 тысяч именных записей о рязанцах – участниках Великой Отечественной войны. Предусмотрена возможность добавления информации: фотографий, писем, воспоминаний современников и других материалов.
Основу данных составили источники, собранные рабочей группой по изданию Рязанской областной «Книги Памяти» и книги Рязанской области «Солдаты Победы. 1941-1945 гг.», возглавляемой Ильдой Николаевной Антошиной. Цифровые копии 24-х печатных изданий также представлены на сайте. В работе над сайтом приняли участие более 250 студентов рязанских вузов и колледжей, волонтеры сферы культуры, сотрудники библиотеки им. Горького.
Ресурс включает в себя мультимедийный комплекс, содержащий крупнейший региональный проект «Нам есть кем гордиться», фото- и видеоматериалы, электронные версии изданий, выставочных проектов.
Отдельная страница сайта будет посвящена участникам локальных войн.
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