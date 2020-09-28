Понедельник, 28 сентября, 2020
13.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязани обновили областную Доску Почета

Елена Лобанова

В понедельник, 28 сентября, в Рязанской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие по обновлению региональной Доски Почета. Николай Любимов вручил выдающимся жителям области личные свидетельства о занесении на Доску Почета. 

— В нашем регионе живут трудолюбивые и талантливые люди, поэтому и претендентов на Доску Почета всегда много как среди предприятий, так и среди рабочих разных отраслей, — сказал губернатор Рязанской области. 

В этом году самыми выдающимися оказались 12 предприятий и организаций, 48 работников из разных муниципальных образований. Николай Любимов отметил, что оказаться на Доске Почета — признание и стимул для достижения еще более высоких целей. 

— Рязанцы любят и умеют работать. Делают они это профессионально, эффективно и самоотверженно. Вкладывают в дело, за которое взялись, все свои силы и таланты. Результаты, которых они добились в своей работе, — гордость целого края, — заметил губернатор региона. 

На мероприятии также присутствовали мэр города Елена Сорокина, зампред правительства Анна Рослякова и главы различных муниципалитетов. 

Так, персонифицированные свидетельства о занесении на Доску Почета получили директора и замдиректора «Ряжской МТС», «Скопинского мясокомбината», «Елатомского приборного завода», «Областной библиотеки имени Горького» и других. 

— Прежде всего я хочу сказать слова благодарности нашему губернатору и правительству Рязанской области за ту поддержку, которую регион оказывает машиностроению. На сегодняшний день мы реализуем программы по повышению производительности труда, занятости и уже начали готовить кадры для нашего завода. Я уверен, что с такой поддержкой мы реализуем еще не одну программу, — высказался генеральный директор ООО «СААЗ Комплект» Геннадий Бочаров. 

Кроме того, на мероприятии также поздравили с таким почетным достижением учителей, врачей, доярок и других простых работников предприятий. Также были отмечены заслуги директоров и начальников компаний, пожарных и предпринимателей.  

— Я хотела бы поблагодарить губернатора Рязанской области и организаторов данного мероприятия за высокую оценку нашего труда. Это огромная честь, но еще и не менее большая ответственность, которая на нас накладывается. Надеемся, что результаты нашего труда будут востребованы и помогут конкретным людям. За годы своей деятельности я усвоила одно правило: учитель тоже должен учиться, совершенствоваться. В противном случае он перестает быть учителем. Сегодня знание — главный ресурс общества, — сказала учитель истории гимназии №2 имени И.П. Павлова. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Ухолове хозяин дома зарезал гостя

Новости Рязани
По ходатайству следователя обвиняемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Узнать больше

С 1 октября правительство Рязанской области перейдёт на электронный документооборот

Власть
С 1 октября правительство Рязанской области и центральные исполнительные органу госвласти перейдут на электронный документооборот. Соответствующее распоряжение правительства подписал 28 сентября губернатор Николай Любимов.
Узнать больше

В Скопинском районе школьники пробежали антинаркотический кросс

Новости Рязани
В селе Вослебово Скопинского района школьники пробежали легкоатлетический кросс. Девизом этого забега стала фраза "Спорт против наркотиков", сообщает пресс-служба районной администрации. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

С заботой о старшем поколении. Пожилые рязанцы получат подарки от «Альфа-стоматологии»

Новости Рязани
Клиника «Альфа-стоматология» по праву завоевала авторитет социально-ориентированный организации. Её специалисты не раз проводили интерактивные занятия для малышей, рассказывая им о правилах гигиены...
Узнать больше

В Рязани начала работу новая радиостанция

Новости Рязани
В понедельник, 28 сентября, в Рязани начала вещание новая музыкально-информационная радиостанция «ТКР ФМ».
Узнать больше

Из-за ремонта моста запретят парковку на пяти улицах в центре Рязани

Администрация
Сообщается, что парковку запретят с момента перекрытия движения по мосту через Лыбедь и до момента окончания работ.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в октябре

Акценты
Новые правила для продления выплат семьям с детьми, зачисление пенсий и соцвыплат на карты «Мир», упрощение заключения договора ОСАГО, запрет на курение кальянов в кафе
Узнать больше

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Стань другом для ребёнка из детского дома

Акценты
Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+