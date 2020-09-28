В Рязани обновили областную Доску Почета

С 1 октября правительство Рязанской области и центральные исполнительные органу госвласти перейдут на электронный документооборот. Соответствующее распоряжение правительства подписал 28 сентября губернатор Николай Любимов.
В понедельник, 28 сентября, в Рязанской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие по обновлению региональной Доски Почета. Николай Любимов вручил выдающимся жителям области личные свидетельства о занесении на Доску Почета.
В этом году самыми выдающимися оказались 12 предприятий и организаций, 48 работников из разных муниципальных образований. Николай Любимов отметил, что оказаться на Доске Почета — признание и стимул для достижения еще более высоких целей.
На мероприятии также присутствовали мэр города Елена Сорокина, зампред правительства Анна Рослякова и главы различных муниципалитетов.
Так, персонифицированные свидетельства о занесении на Доску Почета получили директора и замдиректора «Ряжской МТС», «Скопинского мясокомбината», «Елатомского приборного завода», «Областной библиотеки имени Горького» и других.
Кроме того, на мероприятии также поздравили с таким почетным достижением учителей, врачей, доярок и других простых работников предприятий. Также были отмечены заслуги директоров и начальников компаний, пожарных и предпринимателей.
С 1 октября правительство Рязанской области и центральные исполнительные органу госвласти перейдут на электронный документооборот. Соответствующее распоряжение правительства подписал 28 сентября губернатор Николай Любимов.
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