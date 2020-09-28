В Рязани обновили областную Доску Почета

В понедельник, 28 сентября, в Рязанской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие по обновлению региональной Доски Почета. Николай Любимов вручил выдающимся жителям области личные свидетельства о занесении на Доску Почета.

— В нашем регионе живут трудолюбивые и талантливые люди, поэтому и претендентов на Доску Почета всегда много как среди предприятий, так и среди рабочих разных отраслей, — сказал губернатор Рязанской области.

В этом году самыми выдающимися оказались 12 предприятий и организаций, 48 работников из разных муниципальных образований. Николай Любимов отметил, что оказаться на Доске Почета — признание и стимул для достижения еще более высоких целей.

— Рязанцы любят и умеют работать. Делают они это профессионально, эффективно и самоотверженно. Вкладывают в дело, за которое взялись, все свои силы и таланты. Результаты, которых они добились в своей работе, — гордость целого края, — заметил губернатор региона.

На мероприятии также присутствовали мэр города Елена Сорокина, зампред правительства Анна Рослякова и главы различных муниципалитетов.

Так, персонифицированные свидетельства о занесении на Доску Почета получили директора и замдиректора «Ряжской МТС», «Скопинского мясокомбината», «Елатомского приборного завода», «Областной библиотеки имени Горького» и других.

— Прежде всего я хочу сказать слова благодарности нашему губернатору и правительству Рязанской области за ту поддержку, которую регион оказывает машиностроению. На сегодняшний день мы реализуем программы по повышению производительности труда, занятости и уже начали готовить кадры для нашего завода. Я уверен, что с такой поддержкой мы реализуем еще не одну программу, — высказался генеральный директор ООО «СААЗ Комплект» Геннадий Бочаров.

Кроме того, на мероприятии также поздравили с таким почетным достижением учителей, врачей, доярок и других простых работников предприятий. Также были отмечены заслуги директоров и начальников компаний, пожарных и предпринимателей.

— Я хотела бы поблагодарить губернатора Рязанской области и организаторов данного мероприятия за высокую оценку нашего труда. Это огромная честь, но еще и не менее большая ответственность, которая на нас накладывается. Надеемся, что результаты нашего труда будут востребованы и помогут конкретным людям. За годы своей деятельности я усвоила одно правило: учитель тоже должен учиться, совершенствоваться. В противном случае он перестает быть учителем. Сегодня знание — главный ресурс общества, — сказала учитель истории гимназии №2 имени И.П. Павлова.