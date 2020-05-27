В Рязани увеличится число коммерческих маршрутов, на которых не будут действовать льготные карты «Умка». Об этом сообщается на сайте городской администрации.
С 1 июня льготный проезд отменяется в маршрутках №41 и №88. По данным мэрии, они дублируют муниципальные маршруты троллейбуса №1 и автобуса №7.
В пресс-службе администрации сообщили, что на муниципальные маршруты добавят технику. 9 троллейбусов, прибывших из Москвы, выпустят на маршрут №1 (площадь Соборная – улица Забайкальская). На 7-й маршрут, курсирующий из посёлка Строитель до улицы Крупской, добавят три автобуса большой вместимости. Соответственно, снизится и интервал движения – он будет составлять 5-10 минут.
– Принятые меры позволят МУП «УРТ» увеличить долю перевозимых пассажиров и окажут поддержку муниципальному предприятию, – говорится в сообщении администрации Рязани.
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