18-летний полузащитник Михаил Сентюрин покидает ФК «Рязань». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Игрок не захотел продлевать контракт, хотя, по данным пресс-службы, ему было предложено увеличение зарплаты.
Михаил Сентюрин пришёл в команду летом 2017 года, ему тогда было всего 16 лет. Неоднократно молодого полузащитника вызывали в юношескую сборную России для участия в международных турнирах («Кубок ОАЭ-2018» в ОАЭ; «Кубок развития-2018» в Беларуси; COTIF-2019 в Испании).
В декабре 2018 года Сентюрин ездил на просмотр в сербскую «Црвену Звезду». Позже в СМИ появилась информация, что Михаилом интересовались «Бенфика-Б» и московский ЦСКА.
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