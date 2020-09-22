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Новости РязаниОбщество

Месяц кино и кофе: как получить бесплатный билет и горячий напиток в подарок

Иван Федоров

До конца октября рязанским абонентам Tele2 доступны интересные предложения от партнеров: билеты в кино в подарок и скидки в баре кинотеатра, бесплатный кофе из популярной сети и неделя фитнеса.

Tele2 разрабатывает предложения для приятного досуга абонентов. Этой осенью в приложении «Мой Tele2» на смартфоне жители Рязанской области смогут активировать промокоды на подарки и скидки.

Так, в кинотеатрах «Киноцентр Кинолюкс» в ТЦ «Барс на Московском» и ТРЦ «Малина» клиентам оператора доступны выгодные программы. «Семейный набор» позволяет получить второй билет в кино подарок для зрителей старше 18 лет и при желании – «комбо» из бара по специальной цене: попкорн и 2 напитка всего за 300 рублей. «Студенческий набор» – билет на киносеанс за 120 рублей и «комбо» из попкорна и напитка за 200 рублей. «Детский набор»: билет для ребенка в подарок при покупке взрослого билета, а также «комбо» из маленького попкорна и напитка по специальной цене за 150 рублей.

Вторым партнером оператора стала сеть Coffee Like, у которой открыто 8 точек в популярных торговых центрах и на проходимых улицах города. По предъявлению промокода абонентам Tele2 здесь сварят вторую чашку кофе бесплатно из классического меню.

Заключает тройку партнер Fit Elit. Клиенты оператора могут активировать неделю бесплатных тренировок в любом клубе сети – как в центре города, так и ближе к спальным районам. Залы работают по удобному графику, в том числе, в выходные.

Узнать подробности можно странице проекта «Больше» Tele2 или в личном кабинете оператора на смартфоне.

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