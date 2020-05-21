Мэрия объяснила, почему дезинфекцию Рязани не проводят по ночам

Администрация Рязани пояснила, почему дезинфекцию города от коронавируса не проводят по ночам.
Вопрос об этом рязанка задала на странице губернатора Николая Любимова. Девушку возмутило, что в разгар дня для дезинфекции перекрываются дороги.
В мэрии пояснили, что для обработки от COVID-19 аэрозольным методом используется военная техника. Она громко шумит, что вечером и ночью может вызвать дискомфорт у жителей Рязани.
Также в сообщении отмечается, что дезинфекция проводится в то время, когда основная часть горожан находится на работе или на самоизоляции.
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