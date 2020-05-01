Мать 8 детей будут судить за избиение 3-летней дочки

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Жительницу Рязани будут судить за жестокое обращение с ребёнком. В полицию обратилась её родственница. Она рассказала, что женщина регулярно избивает свою трёхлетнюю дочь.

Прибыв по указанному адресу, полицейские нашли голодную напуганную девочку. Мать избивала её, окунала в ванну и держала под водой. Малышку и её двухлетнего брата забрали.

31-летнюю женщину уже лишали родительских прав за оставление четверых детей без должного внимания и ухода. Отец детей с семьёй не живёт, а сама мать злоупотребляет спиртным. Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, всего женщина родила 8 детей, которым сейчас от 13 лет до года. Все изъяты из семьи.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ . Её могут лишить свободы на 3 года.