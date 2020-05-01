Коронавирусом в одном из районов Рязани заболели 220 человек

Администрация Рязани обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам города.
По состоянию на 13 часов пятницы, 1 мая, в Рязанской области COVID-19 выявлен у 1021 человека. 557 человек заболели в Рязани.
Самым «заражённым» районом города остаётся Московский, где на этот момент выявлено 220 случаев. На втором месте по числу заболевших Октябрьский район – 146 человек. На третьем – Железнодорожный, где коронавирус выявлен у 115 человек. Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани – 76 человек.
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