Суббота, 25 апреля, 2020
10 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Как в Рязани проведут Библионочь

7info 2

В рязанской аптеке обнаружили просроченные лекарства

Новости Рязани
В феврале 2020 года специалисты управления Россельхознадзора обнаружили просроченные лекарства в ветеринарной аптеке. Также отмечается. что в аптеке не...
Узнать больше

Новые данные о «заражённости» районов Рязани коронавирусом

Новости Рязани
Лидером по числу заражённых остаётся Московский район. Там коронавирус выявлен у 92 человек. Далее следуют Октябрьский (69), Железнодорожный (64) и Советский район (25).
Узнать больше

В РГУ имени С.А. Есенина состоится цифровая ярмарка вакансий

Новости Рязани
В связи с самоизоляцией проведение карьерных мероприятий (ярмарки вакансий и дни карьеры) в традиционном формате стало невозможным. Однако практика и трудоустройство студентов...
Узнать больше
-

В субботу, 25 апреля, проходит всероссийская акция Библионочь. В этом году она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране акция проводится в онлайн-формате.

Рязанские библиотеки также присоединятся к акции. Библиотека имени Горького предлагает присоединиться к онлайн-встрече «ЛитМост. Оставайтесь дома», в которой примут участие известные писатели: авторы детективных и остросюжетных романов Татьяна Устинова, Татьяна Полякова, Анна и Сергей Литвиновы; авторы современной сентиментальной и психологической прозы Мария Метлицкая и Маша Трауб; фантасты Вадим Панов и Ник Перумов.

Начало в 19.00.

Библиотека имени Есенина готовит онлайн-лекцию «Герои давно отгремевшей войны» с рязанским краеведом Игорем Канаевым.

Начало в 18:00

Библиотека на Почтовой предлагает насыщенную программу на весь вечер.

Начало в 17.00.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Несколько пунктов КВЦ закрылись в Рязанской области

Новости Рязани
В Рязанской области временно приостановили работу несколько пунктов КВЦ. Эта информация появилась на сайте «Кустового вычислительного центра». В Рязани...
Узнать больше

Как в Рязани проведут Библионочь

Культура
В субботу, 25 апреля, проходит всероссийская акция Библионочь. В этом году она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть онлайн в субботу. Расписание трансляций

Культура
Представляем афишу онлайн-трансляций, которые пройдут в субботу, 25 апреля. Здесь и "Библионочь", и концерт Григория Лепса, и множество спектаклей для детей и...
Узнать больше

Самоизоляцию могут продлить ещё на один инкубационный период

Коронавирус мир
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что режим самоизоляции необходимо продлить ещё на один инкубационный период, так как риск заражения и дальнейшего роста...
Узнать больше

Скончалась ещё одна рязанка с подозрением на СОVID-19

Новости Рязани
24 апреля стали известны результаты патологоанатомического исследования пациентки одной из рязанских больниц, имевшей подозрение на СОVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+