Как в Рязани проведут Библионочь

В субботу, 25 апреля, проходит всероссийская акция Библионочь. В этом году она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране акция проводится в онлайн-формате.
Рязанские библиотеки также присоединятся к акции. Библиотека имени Горького предлагает присоединиться к онлайн-встрече «ЛитМост. Оставайтесь дома», в которой примут участие известные писатели: авторы детективных и остросюжетных романов Татьяна Устинова, Татьяна Полякова, Анна и Сергей Литвиновы; авторы современной сентиментальной и психологической прозы Мария Метлицкая и Маша Трауб; фантасты Вадим Панов и Ник Перумов.
Начало в 19.00.
Библиотека имени Есенина готовит онлайн-лекцию «Герои давно отгремевшей войны» с рязанским краеведом Игорем Канаевым.
Начало в 18:00
Библиотека на Почтовой предлагает насыщенную программу на весь вечер.
Начало в 17.00.
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