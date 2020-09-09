ХК «Рязань» начал новый сезон с победы в овертайме

Во вторник, 8 сентября, свой первый матч в новом сезоне «ВХЛ – Кубок Шёлкового пути» провёл хоккейный клуб «Рязань». Во дворец спорта «Олимпийский» «горожане» принимали «Югру» из Ханты-Мансийска.

Основное время матча завершилось вничью – 0:0. А в овертайме Владимир Карпов в большинстве принёс победу своей команде.

ХК «РЯЗАНЬ» — «ЮГРА» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: 1:0 – КАРПОВ (Гончаров, Жульдиков, 62.02, бол.)

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ХК «Рязань» (16): Чечелев; Полунин (2) – Лукин, Гончаров – Карпов (2) – Антонов; Громов – Буренов (2), Кориневский – Иванов – Репьях; Жульдиков (2) –Дедов, Халиуллин – Чернов – Куракин; Хакимзянов (2) – Терещенко, Валицкий (2) – Квартальнов – Сергеенко (4).

«Югра» (39 + к.ш.): Сохатский; Кириллов (6) – Дрягилев, Махановский (27) – Фищенко – Акмальдинов (2); Таратунин – Лекомцев (2), Пилипенко – Берлев (2)– Рымарев; Беляков – Сафонов, Антипов – Рыжков – Тимарев; Ряшенцев – Беляев – Ежов – Синявский – Головин.

Судьи: Макашов, Шиханов, Шалимов, Седов.

8 сентября. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский».

11 сентября рязанцы должны были играть дома с тюменским «Рубином», но в команде-сопернике произошла вспышка коронавируса. Поэтому следующую игру ХК «Рязань» проведёт 13 сентября в Москве, против «Звезды».