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Гордума внесла изменения в бюджет Рязани

Вера Бочкова
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25 июня на заседании Рязанской городской Думы депутаты внесли изменения в бюджет города.

Изменения внесены из-за перераспределения расходов в связи с пандемией и поступлением межбюджетных трансфертов.

Из-за пандемии существенно сократились доходы бюджета — за апрель и май бюджет Рязани недополучил более 102 млн рублей доходов. Значительно сократились поступления от налогов и арендной платы. Вместе с тем сэкономлены средства из-за приостановки работы учреждений образования, спорта и культуры и отмены массовых мероприятий.

В рамках оптимизации расходов и сохранения сбалансированности бюджета на 65,5 млн рублей сокращаются расходы по управлению образования города, по управлению по физкультуре и массовому спорту, по управлению культуры,  по администрации Рязани и городской Думе.

Сэкономленные средства направлены на  софинансирование, необходимое для участия в федеральных и областных программах. Так, 18,5 млн рублей направлено на содержание и реконструкцию светофорных объектов; 11 млн рублей — на ремонт дорог; 7,2 млн рублей – на содержание объектов инженерной защиты; еще 7 млн рублей – на благоустройство общественных территорий;  3,5 млн рублей – на содержание объектов благоустройства в Солотче; 2,3 млн рублей – на содержание мест захоронения. 30,5 млн рублей будет направлено  на возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта за перевозку льготных категорий граждан. На 9,2 млн рублей увеличивается софинансирование строительства пристроек к детским садам; 1,8 млн рублей направлено на реконструкцию теплосети на улице Зубковой.

За счет межбюджетных трансфертов доходная и расходная части бюджета увеличиваются почти на 2 млрд рублей. Из них около 557 млн рублей будет дополнительно выделено на строительство школы общеобразовательной школы в Горроще. Почти 300 млн рублей направлено на ремонт дорог; около 265 млн рублей – на капитальный ремонт коммунальных сетей.  256,5 млн. рублей предусмотрено на строительство детского сада в микрорайоне ДПР 7, 7А.  Еще 239 млн рублей запланировано на реконструкцию детских садов и завершение строительства пристроек для ясельных групп в детских садах №№22, 108, 112, 125, 140.

178,7 млн рублей выделено на ремонт дворовых территорий и общественных пространств; 33,2 млн рублей – на ликвидацию несанкционированной свалки в Хамбушево; почти 19 млн. рублей направят на содержание и уборку города.

 

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