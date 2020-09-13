ФК «Рязань» проиграл впервые в сезоне

В субботу, 12 сентября, футбольный клуб «Рязань» потерпел первое поражение в сезоне.

В Москве подопечные Виктора Навоченко встречались с ФК «Строгино» и уступили – 1:2.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл нападающий «Рязани» Владислав Фасхутдинов. До перерыва хозяева имели великолепный шанс сравнять счёт, но проводивший дебютный матч за ФК «Рязань» голкипер Леонид Балаганский сумел отбить пенальти.

Во втором тайме ФК «Строгино» сначала уравнял положение, а на 90-й минуте сумел забить победный мяч.

Отметим, что рязанцы завершали встречу в меньшинстве: сначала был удалён за две жёлтые карточки Фасхутдинов, а затем Павел Поляков получил прямую красную карточку за потасовку с игроком соперника Егором Шульгой. Последнего, кстати, также удалили.