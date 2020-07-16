ФК «Рязань» проиграл в контрольном матче «Сатурну»

В среду, 15 июля, футбольный клуб «Рязань» в Раменском провёл контрольный матч с местным «Сатурном». Об этом сообщила пресс-служба «горожан».

«Сатурн» — ФК «Рязань» — 3:2 (1:1)

Голы: Кавындиков, 3 (1:0). Малахов, 24 (1:1). Зайцев, 47 (1:2). Альшанский, 82 (2:2). Альшанский, 90 (3:2).

ФК «Рязань»: Балаганский (Правкин, 46), Сараев (Шатский, 46), Фомин (Поляков, 46), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 46), Новичков (Климишин, 46), Мешалкин (Аксёнов, 46), Прилепский (игрок на просмотре, 46), Волков (Барков,46), Малахов (Клишин, 46), Фасхутдинов (Зайцев, 46), Журавлёв (Мещеряков, 46).

«Сатурн» открыл счёт уже на четвёртой минуте встречи. 20 минут ФК «Рязань» потребовалось, чтобы уравнять показатели на табло – отличился Артём Малахов. В дебюте второго тайма Сергей Зайцев, откликнувшись на передачу Владислава Мещерякова, вывел нашу команду вперёд – 2:1. Но, до финального свистка хозяева забили ещё дважды. Итог – 3:2.

Следующий контрольный матч «Рязань» проведёт 18 июля в гостях с ФК «Коломна».