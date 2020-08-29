ФК «Рязань» продолжил победную серию, обыграв команду Самедова и Павлюченко

Футбольный клуб «Рязань» продолжает радовать своих болельщиков победами. В субботу, 29 августа, команда Виктора Навоченко обыграла в гостях ФК «Знамя» из Ногинска – 2:1.

Счёт в матче на 6-й минуте открыл Георгий Журавлёв. На 41-й минуте Владислав Фасхутдинов реализовал пенальти. В середине второго тайма хозяева сумели отквитать один мяч, благодаря точному удару Романа Павлюченко, но больше сделать не сумели. До конца игры победный для «Рязани» счёт не изменился.

Отметим, что в составе «Знамени» сегодня на поле вышли бывшие игроки сборной России Ренат Янбаев и Роман Павлюченко. Также в заявке клуба полузащитник Александр Самедов, но он в игре участия не принимал.

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ФК «Рязань» остаётся единственной командой группы 3 Второго дивизиона, которая пока не потеряла очков. С 12 набранными очками «горожане» единолично возглавляют турнирную таблицу первенства. На втором месте с 10 очками идёт саратовский «Сокол», на третьем с 9 очками – «Салют Белгород».

Список бомбардиров турнира на данный момент возглавляет рязанец Георгий Журавлёв. На его счету 4 забитых мяча.