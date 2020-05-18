Ещё 91 рязанец сдал положительный тест на COVID-19

На проверку в лабораторию Роспотребнадзора отправлен ещё 91 положительный тест рязанцев на коронавирус. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
По состоянию на 13 часов 18 мая в Рязани и области зарегистрировано 2394 случая заболевания COVID-19.
С начала пандемии в оперативную группу поступила информация о 8182 гражданах, которых проверяют на коронавирус. Они либо контактировали с заражёнными или подозрительными на заражение, либо вернулись из-за границы. Наблюдение уже прошли 5717 человек. Они обследованы и признаны здоровыми. Под контролем медиков находятся 2465 человек.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram