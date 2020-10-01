Экспонаты из Рязани покажут на первой в России выставке о COVID-19

В Петербурге откроется первая в России выставка, посвящённая борьбе с коронавирусом. Об этом сообщают Невские новости.

На выставке в музее Военно-медицинской академии представят экспонаты из разных городов России, в том числе и из Рязани. Также посетители смогут увидеть документы, видеозаписи, фотографии и аппаратуру из Москвы, Петербурга, Владимира.

Кроме того, некоторые предметы передали представители Западного военного округа. Это костюмы химической и биологической защиты. Их использовали в Ленинградской и Псковской областях, а также в Италии.