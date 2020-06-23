Депутаты Рязанской гордумы обсудили изменения в бюджет

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23 июня, на заседании комитета по бюджету Рязанской городской Думы, депутаты обсуждали вопрос о внесении изменений в бюджет. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

В Рязани из-за пандемии существенно сократились доходы бюджета — за апрель и май бюджет Рязани недополучил более 102 млн рублей доходов. Значительно сократились поступления от налогов и арендной платы. Вместе с тем, из-за приостановки работы учреждений образования, спорта и культуры и отмены массовых мероприятий сложилась экономия.

В рамках оптимизации расходов и сохранения сбалансированности бюджета на 65,5 млн рублей планируется сократить расходы по управлению образования города, по управлению по физкультуре и массовому спорту, по управлению культуры, по администрации Рязани и городской Думе.

Сэкономленные средства направлены на софинансирование, необходимое для участия в федеральных и областных программах. Так, 18,5 млн рублей запланировано на содержание и реконструкцию светофорных объектов; 11 млн рублей — на ремонт дорог; 7,2 млн рублей – на содержание объектов инженерной защиты; еще 7 млн рублей – на благоустройство общественных территорий; 3,5 млн рублей – на содержание объектов благоустройства в Солотче; 2,3 млн рублей – на содержание мест захоронения. 30,5 млн рублей будет направлено на возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта за перевозку льготных категорий граждан. На 9,2 млн рублей увеличивается софинансирование строительства пристроек к детским садам; 1,8 млн рублей направлено на реконструкцию теплосети на улице Зубковой.

За счет межбюджетных трансфертов доходная и расходная части бюджета увеличиваются почти на 2 млрд рублей. Из них около 557 млн рублей будет дополнительно выделено на строительство школы общеобразовательной школы в Горроще. Почти 300 млн. рублей направлено на ремонт дорог; около 265 млн рублей – на капитальный ремонт коммунальных сетей. 256,5 млн. рублей предусмотрено на строительство детского сада в микрорайоне ДПР 7, 7А. Еще 239 млн рублей запланировано на реконструкцию детских садов и завершение строительства пристроек для ясельных групп в детских садах №№22, 108, 112, 125, 140.

178,7 млн рублей выделено на ремонт дворовых территорий и общественных пространств; 33,2 млн рублей – на ликвидацию несанкционированной свалки в Хамбушево; почти 19 млн. рублей направят на содержание и уборку города.

Окончательное решение о внесении изменений в бюджет будет принято на заседании Рязанской гордумы.