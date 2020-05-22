Депутат Рязанской облдумы провёл дистанционный приём граждан по телефону

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Депутат Рязанской областной Думы Владимир Материкин провел дистанционный прием, общение состоялось по телефону. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Два обращения касались вопросов трудоустройства на селе. В частности, жительнице села Кулики Шацкого района парламентарий рассказал, что на территории Шацкого района работает крупное сельхозпредприятие, которое располагает вакансиями по ряду направлений. В случае трудоустройства на предприятие, сотруднику предоставляются дополнительные меры социальной поддержки, пояснил депутат. Кроме того, доставка к месту работы осуществляется транспортом предприятия. Маршрут пролегает не только по населенным пунктам Шацкого района, организован подвоз и из соседнего Сараевского района. Обратился к депутату и житель областного центра. Молодой человек рассказал, что работает водителем, но хотел бы переехать в сельскую местность. Владимир Материкин подробно рассказал о том, какие возможности для обустройства имеются на селе.

— Мы сейчас строим коттеджный поселок в селе Черная Слобода. Это жилье предназначено для работников сельхозпредприятия. Жилые дома имеют приусадебные участки, что очень важно для сельских жителей, — сообщил депутат.