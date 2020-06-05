Депутат Рязанской облдумы передал Касимовскому районному медцентру защитные средства

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Депутат Рязанской областной Думы Александр Глазунов посетил Касимовский районный медицинский центр и передал медработникам маски, перчатки, защитные экраны для лица, гели-антисептики. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Ранее депутат уже направлял врачам учреждения 300 защитных костюмов.

– Надеемся, что теперь средствами защиты будет обеспечена не только районная больница, но и амбулатории, и ФАПЫ в малых населенных пунктах, − отметил Глазунов.