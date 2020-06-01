День защиты детей в Рязани отмечают в онлайн-формате

Из-за пандемии коронавируса в День защиты детей невозможно провести традиционные мероприятия. Но в Рязани праздник активно проходит в онлайн-формате.
В группе министерства образования и молодежной политики Рязанской области ВКонтакте публикуются мастер-классы, которые подготовили представители учреждений дополнительного образования.
Детский эколого-биологический центр проводит онлайн-экскурсию в живой уголок. Ресурсный центр дополнительного образования предлагает присоединиться к мастер-классу «Летние фантазии» и изготовить поделки из ткани. Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения представляет в группе «Историю открытки», Центр эстетического воспитания детей – онлайн-площадку «Игровая комната», Центр цифрового образования проводит мастер-класс по созданию позитивного контента.
Программу мероприятий можно посмотреть в нашей галерее.
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