Цены на квартиры в Рязани взлетели вверх

Рязанские «однушки» рекордно подорожали с начала года. Рязань оказалась лидером по росту цен на жильё. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Согласно исследованию, с начала 2020 года квартиры-студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали в среднем на 13,2%. Однако аналогичные однокомнатные квартиры в Рязани стали дороже на 29% .

По оценке аналитиков «Мира квартир», основной причиной роста цен в период с апреля 2020 года стала льготная ипотека, которая стимулирует россиян покупать квартиры. На стоимость квадратного метра оказали серьезное влияние колебания валютных курсов, вызвавшие рост цен на стройматериалы у поставщиков. Ещё одним фактором подстегнувшим рост цен стал вынужденный переход застройщиков на продажу квартир через «эскроу-счета». При покупке жилья через «эскроу», средства дольщика оказываются на счетах банка-посредника, в то время как застройщик ведёт строительство за счёт собственных средств.

По информации пресс-службы «Северной Компании», крупного рязанского застройщика, за последний год цены на квартиры в Рязани выросли в полтора раза.

– Цена за квадратный метр в бюджетной рязанской новостройке уже превысила 50 тысяч рублей, и стоит ожидать дальнейшего роста цен, как в соседних регионах, до 60 тысяч рублей за квадратный метр, – говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе «Северной Компании» отметили, что рост стоимости жилья не повлиял на продажи. По словам представителя застройщика, всё больше рязанцев стали инвестировать в строительство жилья из-за снижения процентных ставок по депозитам и введения нового налога на доход с банковских вкладов: «Сейчас, покупка “инвестиционной ” квартиры является гораздо более выгодным капиталовложением чем хранение денег на депозите».

В пресс-службе «Северной Компании» предупредили о повышении цен с началом осени: «Нам удавалось удерживать цену квадратного метра на прежнем уровне, сколько это было возможно, однако, с 1 сентября 2020 года мы будем вынуждены поднять цены. Если вы планировали улучшить свои жилищные условия или сберечь деньги от инфляции, то покупку лучше не откладывать.»

«Северная Компания», застройщик работающий в регионе с 1999 года, предлагает квартиры в:

– ЖК «Метропарк» на Московском;

– 4 корпусе ЖК «Северный», рядом с новым детским садом;

– 5 корпусе ЖК «Северный» с индивидуальным отоплением;

– в жилом комплексе с подземным паркингом «Дом на Полетаева»;

– втором и третьем корпусе ЖК «Паруса»;

– 8 корпусе ЖК «Юный»;

– ЖК «Академик» на Островского.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу: ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30.

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает со вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Офис продаж в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе работает с вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

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