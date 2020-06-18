Что изменится в Рязани на втором этапе снятия ограничений из-за коронавируса

-

В четверг, 18 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о переходе ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Это стало возможным после того, как в регионе были достигнуты рекомендованные Роспотребнадзором параметры.

Итак, что же изменится в Рязани с переходом на этот этап?

Например, в городе откроются магазины, торговая площадь которых большее 400 квадратных метров, но меньше 800. Более крупные торговые точки будут открыты уже на третьем этапе снятия ограничений.

Начнут работу фитнес-центры, спортклубы и спорткомплексы. Правда, лишь на четверть от своей возможной загрузки. Но и это для многих уже большой плюс. Профессиональные спортивные команды смогут приступить к полноценным тренировкам.

Можно будет проводить выставки и конференции, откроются летние площадки кафе и ресторанов. Парикмахерские и салоны красоты будут продолжать работу, для них ограничений стало меньше.

Кроме того, с сегодняшнего дня смогут принимать постояльцев гостиницы. Они должны быть загружены не более чем на 50%, а питание организовано в номерах. На 30% от обычной загрузки смогут работать санатории, в том числе и детские.

Начнут функционировать дневные стационары и поликлиники, а также отделения восстановительного лечения.

При этом не отменяется масочный режим и социальное дистанцирование. Людям старше 65 лет и представителям групп риска по-прежнему предписано находиться на самоизоляции. Кроме того, при возможности работодателям рекомендовано сохранять удалённый режим.

Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.