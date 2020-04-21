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Библионочь в Рязани состоится в новом формате

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Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку «Библионочь – 2020» в Рязани на это состоится. В этом году ежегодная Всероссийская акция называется «Библионочь. Память нашей Победы» и пройдет она в онлайн-формате.

25 апреля в 16:00 на официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны примут участие во Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды. В эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, отрывки из любимых на фронте и в тылу книг – и передадут эстафету зрителям.

Присоединиться к онлайн-марафону может каждый.

Для этого нужно:

– записать видеоролик с чтением памятного отрывка из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи продолжительностью не более 1 минуты;

– с 25 апреля (после 17.00) по 9 мая выложить видеоролик в любую социальную сеть с хэштегами #75словПобеды и #Библионочь2020;

– в описании видеоролика или в комментариях рассказать, чем этот текст важен для вашей семьи. Самые интересные и запоминающиеся видео окажутся на странице акции.

Онлайн-марафон продлится до 9 мая.

На сайте библиотеки им. Горького и сайте «Библионочи» будут выложены интересные материалы, связанные с Великой Отечественной войной.

У партнеров акции приготовлено много сюрпризов для наших читателей. Так, Всероссийский издательско-библиотечный проект «#ЛитМост. Эксмо объединяет» приглашает всех на прямой эфир «ЛитМост. Оставайтесь дома».

25 апреля в 19.00. в его рамках состоится онлайн-встреча с известными писателями: авторами детективных и остросюжетных романов Татьяной Устиновой, Татьяной Поляковой, Анной и Сергеем Литвиновыми; авторами современной сентиментальной и психологической прозы Марией Метлицкой и Машей Трауб; с фантастами Вадимом Пановым и Ником Перумовым.

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