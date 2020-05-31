Аркадий Фомин проверил работу подрядчиков на соцобъектах в Шиловском районе

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вместе с жителями проверил работу подрядчиков на крупных социальных объектах в Шиловском районе. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

В прошлом году в селе Ерахтур были сданы школа и Дом культуры. На ремонт ДК было направлено более 5 млн рублей: отремонтирован фасад, покрашены стены зрительного зала, заменены полы. Но жители указали на проблему: небольшая часть фасада нуждается в замене.

В Ерахтурской школе, в которой учится 90 детей, глава регионального парламента вместе с директором Мариной Аксеновой посмотрели кабинеты, обустройство территории учебного заведения, и тоже выявили проблемы.

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— Спасибо активной позиции жителей и местного руководства, которым не все равно. Вместе мы добьемся исправления всех недочетов. Будем разговаривать с подрядчиком и добиваться решения проблемы, — написал Фомин. — Депутатский и общественный контроль объекта не должен заканчиваться после его сдачи. Важно наблюдать во время эксплуатации, оперативно реагировать в случае возникновения проблем и добиваться гарантийного ремонта.