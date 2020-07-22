Администрация Рязани отчиталась о помощи многодетным семьям

22 июля на заседании комитета по социальным вопросам депутаты Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию администрации о мероприятиях, направленных на улучшение демографической ситуации за I полугодие 2020 года.

Согласно отчёту администрации, продолжается реализация программы предоставления многодетным семьям семейных участков. В I полугодии текущего года земельные участки получили 14 многодетных семей, 41 семья отказалась от участка. Причиной отказа, по информации администрации, чаще всего является расположение участка, которое не устраивает семью.

Социальные выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома предоставлены 8 молодым семьям на общую сумму более 7 млн рублей.

В течение года бесплатным питанием в месяц в среднем обеспечивались 543 ребёнка из малообеспеченных семей. По информации администрации, спрос на эту льготу в городе продолжает расти.