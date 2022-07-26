Русская православная церковь встретит День крещения Руси колокольным звоном всех храмов

Колокольный звон одновременно прозвучит во всех храмах Русской православной церкви в День крещения Руси 28 июля.

«По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 июля 2022 года в полдень по местному времени в каждом храме и монастыре Русской православной церкви, где есть такая возможность, прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!». Впервые волна перезвона объединила православные храмы и монастыри в 2012 году», – сообщили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси.

В день праздника ранее звон звучал во всех храмах РПЦ в России и за рубежом, а также во всех храмах канонической Украинской православной церкви.

В качестве государственной памятной даты День крещения Руси был установлен в 2010 году. А в календаре Русской церкви 28 июля (15 июля по старому стилю) соответствует дню памяти святого равноапостольного князя Владимира. В июне 2008 года архиерейский собор РПЦ постановил 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника.