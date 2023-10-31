Руководство УМВД провело выездное рабочее совещание на улице Почтовой в Рязани

30 октября заместитель начальника УМВД России по Рязанской области — начальник полиции полковник полиции Дмитрий Григорьев провел выездное рабочее совещание на улице Почтовой областного центра с участием руководителей территориальных органов внутренних дел города Рязани, структурных и строевых подразделений УМВД и представителя префектуры Советского района. Главной темой совещания стало состояние охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Рязани в целом и в местах массового пребывания людей центральной части города в частности.

Заместитель начальника УМВД — начальник полиции Дмитрий Григорьев подчеркнул, что законопослушные рязанцы, передвигаясь по улицам города, должны чувствовать, что находятся в безопасности, а нарушители правопорядка должны быть уверены, что за свое поведение понесут наказание. Центральная часть Рязани — это лицо нашего города, здесь бывает много туристов, и гости должны получать только положительные эмоции от посещения нашего города, отметил Дмитрий Григорьев.

Руководители подразделений полиции выступили с докладами о ситуации с охраной общественного порядка в Рязани и предложили меры по повышению эффективности работы в данном направлении. На совещании обсуждались вопросы: проведения рейдовых мероприятий с участием сотрудников разных служб полиции и, увеличения плотности нарядов; усовершенствования системы видеонаблюдения; усиления мер контроля за пребыванием несовершеннолетних на улицах в неустановленное время, в сфере торговли алкогольными напитками и миграционного законодательства; взаимодействия с администрацией города Рязани, народными дружинами, частными охранными предприятиями, а также охраной развлекательных заведений.

Участники совещания выборочно посетили несколько досуговых заведений на улице Почтовой, где проверили работу «тревожных» кнопок и организацию охраны.

В завершение мероприятия Дмитрий Григорьев обратил внимание руководителей полиции на необходимость незамедлительного реагирования в случаях обращения граждан о преступлениях и правонарушениях.

Полиция напоминает гражданам: если вы стали очевидцами противоправных деяний, прежде всего следует обращаться в органы внутренних дел для своевременного пресечения преступлений и правонарушений. Представителям СМИ и блогосферы рекомендуется в целях опубликования достоверной информации обращаться за комментариями в компетентные органы.